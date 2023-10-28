الكلاسيكو.. بيلينجهام يقود ريال مدريد للصدارة بالفوز على برشلونة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت مباراة الكلاسيكو الإسباني التي أقيمت بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الـ 4.15 مساء اليوم السبت.

وفاز فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك الأولمبي.

سجل هدف برشلونة، جوندوجان في الدقيقة 6 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ريال مدريد الأول، بيلينجهام في الدقيقة 68 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ريال مدريد الثاني، بيلينجهام في الدقيقة 92 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده لـ 28 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما احتل برشلونة المركز الثالث برصيد 24 نقطة.