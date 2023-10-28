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الدوري الإنجليزي.. أرسنال يفوز بخماسية على شيفيلد يونايتد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد التي أقيمت في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت.

وفاز فريق أرسنال على نظيره شيفيلد بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

سجل هدف أرسنال الأول، إيدي نيكيتاه في الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أرسنال الثاني، إيدي نيكيتاه في الدقيقة 50 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أرسنال الثالث، إيدي نيكيتاه في الدقيقة 58 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أرسنال الرابع، فابيو فييرا في الدقيقة 88 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أرسنال الخامس، تومياسو في الدقيقة 96 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ 24 نقطة في المركز الثاني بترتيب ، بينما احتل شيفيلد المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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