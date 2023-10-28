اخبار الرياضه

الدوري الإنجليزي.. بورنموث يفوز على بيرنلي بهدفين مقابل هدف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت مباراة بورنموث ضد بيرنلي التي أقيمت في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت.

وفاز فريق بورنموث على نظيره بيرنلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلتي.

سجل هدف بيرنلي، تشارلي تايلور في الدقيقة 11 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف بورنموث الأول، سيمنيو في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف بورنموث الثاني، فيليب بيلينج في الدقيقة 76 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع بورنموث رصيده لـ 6 نقاط في المركز السابع عشر بترتيب ، بينما احتل بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا