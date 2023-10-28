الدوري الإنجليزي.. بورنموث يفوز على بيرنلي بهدفين مقابل هدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت مباراة بورنموث ضد بيرنلي التي أقيمت في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت.

وفاز فريق بورنموث على نظيره بيرنلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلتي.

سجل هدف بيرنلي، تشارلي تايلور في الدقيقة 11 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف بورنموث الأول، سيمنيو في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف بورنموث الثاني، فيليب بيلينج في الدقيقة 76 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع بورنموث رصيده لـ 6 نقاط في المركز السابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.