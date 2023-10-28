"بتسجيله هاتريك".. نيكيتاه يحقق رقما قياسيا مع أرسنال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

سجل إيدي نيكيتاه مهاجم نادي أرسنال 3 أهداف "هاتريك" في الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 5-0 ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

وأصبح نيكيتاه هو أول لاعب إنجليزي يسجل ثلاث أهداف مع أرسنال في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن فعل ذلك ثيو والكوت ضد وست بروميتش في مايو 2015. وفقا لشبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية.

وتم تصعيد المهاجم الإنجليزي إلى الفريق الأول لأرسنال في موسم 2018/19 قبل أن يتم إعارته إلى ليدز لمدة موسم ويعود بعد نهاية دوري 2019/20.