شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا فى دورى NILE غدا بسبب الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة خطابا إلى ناديى طلائع الجيش وسيراميكا لإخطارهما بتعديل موعد مباراتهما غدا فى الجولة الخامسة من دورى NILE ، لتقام فى السابعة مساءً بدلا من الرابعة عصراً، بسبب إقامة مباراة الأهلى وصن داونز فى السوبر الافريقى فى الثالثة عصرا، وذلك منعا للتعارض بين المباراتين.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.

بينما فريق سيراميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.