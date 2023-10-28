شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على فاركو 1 / 0 بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الجونة على فاركو بهدف نظيف سجله أحمد بلحاج فى الدقيقة 19 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى NILE باستاد برج العرب.

بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد فاركو عند 4 نقاط، وبدأ فريق فاركو المباراة بتشكيل يضم:

فى حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا- أحمد عوض- عبد الله بكري- ياسين مرعي.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري- محمد فخري- وليد علي- شكري نجيب.

خط الهجوم: سيف تيري- أحمد شريف.

بينما دخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: صبري رحيل- أحمد عبد الرسول- أحمد حسام- أحمد محمود.

خط الوسط: عبد الله عبادي- محمد الدغيمي- عبد الفتاح شتا- أيمن موكا.

خط الهجوم: أحمد بلحاج- أرناود- جابريل شيكودي.