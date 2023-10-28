شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون والاتحاد السكندري في دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري فى الجولة الخامسة من دورى Nile .

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود، أمير عابد، عماد الدين بوبكر، أمادو نياص، أحمد فوزي، محمد سالم، محمد هاني تريكة، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

محمود شبانة، هشام صلاح، مابولولو، خالد الغندور، عمر الوحش، أحمد عادل ميسي، كريم الديب، مورو سليفو، بنجامين بواتنج، إسلام أبو سليمة.

يلتقى فريق الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم السبت، مع فريق المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم.

يدخل الفريقان اللقاء بدافع التعويض وتصحيح الأوضاع، حيث تعادل الاتحاد السكندرى مع بلدية المحلة بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، فيما تعادل المقاولون العرب مع زد بثلاثة أهداف لمثلها في نفس الجولة.