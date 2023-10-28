شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة سموحة وزد بدورى "Nile" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبد العاطي وأحمد سامى المديرين الفنيين لزد وسموحة عن تشكيل المباراة التى تجمعهما بعد قليل على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دورى "Nile".

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل

وجاء تشكيل زد :

حراسة المرمي: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر، مصطفي سعد ميسي، أحمد عاطف قطه، عبد الله مجدي.

خط الهجوم: مصطفي زيكو، شادي حسين.

يحتل فريق زد المركز الخامس فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما ولم يتعرض لأى هزيمة، سجل لاعبو زد 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ويحتل سموحة المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 7 نقاط من أربع مباريات خاضها الفريق، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو الفريق السكندرى 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.