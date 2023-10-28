شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد 2006 يفوز على صاحب الأرض ويتوج ببطولة رومانيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2006 بلقب البطولة الدولية الودية، والتى نظمها الاتحاد الرومانى لكرة اليد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجارى، بمشاركة منتخب رومانيا ومنتخب مصر الوطنى ومونتينجرو ومقدونيا الشمالية.

وحقق منتخب مصر الوطنى الفوز فى على منتخب رومانيا بنتيجة 36 - 25 و ذلك فى المباراة النهائية بالبطولة و التى انتهت منذ قليل.

وبذلك يكون منتخبنا الوطني المصرى قد حقق الفوز فى الثلاث مباريات بداية بتحقيق الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 35 - 21 و تحقيق الفوز فى مباراته الثانية على منتخب مونتينغرو بنتيجة 37 - 24 و تحقيق الفوز فى النهائي على منتخب رومانيا منظم البطولة بنتيجة 36 - 25.

و حصل لاعب منتخب مصر الوطنى حسن تامر رضوان على جائزة افضل لاعب بالبطولة و حصل حارس مرمى منتخب مصر الوطنى مصطفى احمد عادل على جائزة افضل حارس مرمى بالبطولة.

وقام محمد الألفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية للرجال بإهداء الدرع التذكاري للاتحاد المصرى لكرة اليد الى رئيس الاتحاد الرومانى لكرة اليد.

تضم قائمة منتخبنا الوطنى المصري كل من : محمد الالفي المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية و محمد عبد السلام المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 و وائل فهيم المدرب العام و توفيق المتولى المدير الاداري للفريق الوطنى و الدكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطني.

و تضم قائمة اللاعبين كل من : يوسف عبد الهادي - مصطفى احمد عادل - يوسف عبد الغنى - محمود احمد حسين - يوسف فريد - عمر بركة - محمد على عيد - حازم الصباغ - سيف جلال - احمد حلمى - محمود الشبكى - عبد الرحمن اشرف - حسين محمد - حسن تامر - عادل احمد - حمزة وليد.