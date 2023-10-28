شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الداخلية مع هيثم شعبان وموعد إعلان توليه المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفاوض مسئولو نادي الداخلية مع هيثم شعبان المدير الفني لفريقي سيراميكا وبتروجت، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الشرطي في الفترة القادمة، خلفا لميمي عبد الرازق الذي استقال من منصبه.

ولم يصل مسئولو الداخلية إلى اتفاق رسمي مع هيثم شعبان على تولي القيادة الفنية للفريق حتى هذه اللحظة، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين، بشأن الاتفاق على بعض التفاصيل الخاصة ببنود العقد الجديد بين المدرب وإدارة الداخلية.

ومن المقرر حسم المفاوضات بين شعبان وإدارة الداخلية مساء الاثنين المقبل، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دوري nile.

وتشهد المفاوضات بين هيثم شعبان وإدارة الداخلية لاتفاق على الأمور المالية الخاصة بالمدير الفني، والصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم الفريق الشرطي ببعض اللاعبين لتقديم مستويات قوية في مشوار الدوري.

ويقود محمد معوض المدرب العام المسئولية الفنية لفريق الداخلية في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي يوم الاثنين المقبل في الجولة الخامسة من عمر دوري nile.