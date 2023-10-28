شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السيسى يعد أوسوريو بالالتزام فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد عمرو السيسى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مديره الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالالتزام فى تدريبات الفريق، وتنفيذ تعليماته خلال الفترة المقبلة.

وكان الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو اشترط التزام عمرو السيسى فى تدريبات الفريق حتى يتم العفو عنه والسماح له بالعودة للمشاركة مع الفريق.

وجاء قرار أوسوريو بعد انفعال اللاعب فى أحد التدريبات ورفضه قرار المدير الفنى باحتساب تسلل فى التقسيمة، وهو ما رفضه أوسوريو، واشترط التزام اللاعب والوصول لأعلى فورمة فى التدريبات حتى يتم العفو عنه.

فى سياق مختلف، يعقد المسئولون عن ملف الكرة في نادى الزمالك جلسة مرتقبة مع خوان كارلوس أوسوريو للاتفاق على اللاعبين الراحلين عن القلعة البيضاء فى الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتسنى لهم إعادة ترتيب الأوراق في ملف الصفقات الجديدة.

وأعد جهاز الكرة بالزمالك تقريرًا مفصلاً عن الراحلين لتسليمه لمسئولى الزمالك، لاتخاذ القرار النهائي بشأنهم فضلاً عن التجهيز لخريطة الصفقات الجديدة المقرر أن يتعاقد معها الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك فتح ملف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لإيمانهم بأهمية هذه النقطة فى الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم.

وفتح أحمد سليمان وحسين السيد خطوط اتصال مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك للتأكيد عليه بأن توفير مستحقات اللاعبين والكولومبى أوسوريو سيكون فى أقرب وقت ممكن حتى يقوم بتوصيل الرسالة لهم.

ويقدر مسئولو نادى الزمالك شعور اللاعبين بحاجتهم إلى مستحقاتهم بسبب التزاماتهم المادية فضلاً عن تقديرهم لحالة الصبر والتضحيات التى قدموها خلال الفترة الماضية التى تأخرت فيها حقوقهم دون الشكوى أو الحديث فى أى مكان.