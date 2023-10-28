شكرا لقرائتكم خبر عن الأضخم بين الأندية المصرية.. الأهلي يقر ميزانية تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى الأهلي من إعداد الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2023، التي تعد الأضخم والأكبر ليس في تاريخ النادي فقط، ولكن في تاريخ كل الأندية المصرية.

ووجَّه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدعوة للأعضاء العاملين لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ لمناقشة الميزانية والحساب الختامي الذي يشهد حدثاً تاريخياً.

وتصل ميزانية الأهلي للسنة المالية المنتهية إلى ما يقارب من 3.9 مليار جنيه، لتزيد على العام الماضي بنحو 800 مليون جنيه، والتي كانت 3 مليار و87 مليون جنيه، وفقاً لموقع «يلا كورة».

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية أيضاً العديد من البنود، على رأسها مقترح بإنشاء فرع للنادي بالعالمين الجديدة، ومنح شركة الأهلي للمنشآت الرياضية كافة الحقوق المتعلقة باستاد النادي المقرر إنشاؤه على قطعة الأرض المملوكة بفرع النادي بالشيخ زايد.

وكذلك الحقوق المتعلقة بتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل وتسويق تلك الحقوق، والترخيص للشركة بالتعاقد مع شركات أخرى للقيام بعمليات التمويل والتطوير والإنشاء والإدارة والتسويق، والتي ستشمل ما يلي: استاد رياضي، وجامعة، ومدرسة، وفندق، ومتحف، ومستشفى، وصالة ألعاب رياضية، ووحدات أخرى.