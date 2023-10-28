شكرا لقرائتكم خبر عن جود بيلينغهام يهزم برشلونة ويدخل تاريخ«الكلاسيكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد تاريخ«الكلاسيكو» في أول قمة يخوضها أمام برشلونة بعدما سجل ثنائية ليقود الفريق الملكي للفوز 2-1 على ملعب مونتجويك في معقل البلوغرانا، في اطار منافسات الجولة 11 من الليغا.

وتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا، و4 نقاط عن برشلونة الثالث.

وكان برشلونة تقدم مبكراً عبر الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة السادسة،وسيطر بشكل مطلق في الشوط الأول الذي لم يشهد أيلافرصة تذكر للريال، لكن الفريق الملكي عاد بقوة عندما عادل بيلينغهام النتيجة بتسديدة قوية رائعة في الدقيقة 68 ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن بيلينغهام سجل الهدف الخامس للريال من خارج المنطقة في «الكلاسيكو» في الليغا منذ موسم 2003-2004.