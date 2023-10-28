شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يفوز بالخمسة.. وتشيلسي يسقط في «ستامفورد بريدج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المهاجم إدوارد نكيتياه الذي لعب بدلاً من البرازيلي غابريال جيزوس المصاب، ثلاثية لفريقه أرسنال السبت، ليقوده إلى فوز ساحق على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 5-صفر، في المرحلة العاشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتاً على حساب مانشستر سيتي الذي يواجه جاره يونايتد في ديربي مانشستر الأحد.

ويتأخر أرسنال بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر جاره في شمال لندن والفائز على كريستال بالاس 2-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

وقرر مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا إراحة صانع ألعابه النرويجي مارتن أوديغارد وأشرك بدلاً منه إميل سميث رو.

ونجح نكيتياه في افتتاح التسجيل عندما تلقى الكرة داخل المنطقة من ديكلان رايس فراوغ مدافعا واودعها الشباك (28).

وأضاف نكيتياه الثاني بعد مرور 5 دقائق على الشوط الثاني مستغلا كرة مرتدة من حارش شيفيلد يونايتد قبل ان ينجح في تحقيق الهاتريك بتسديدة قوية من خارج المنطقة (58).

واضاف البديل البرتغالي فابيو فييرا الرابع من ركلة جزاء ارتكبت عليه (88)، قبل ان يختتم المدافع الياباني تاكيهيرو توميياسو مهرجان الاهداف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وعاد تشيلسي إلى مسلسل النتائج المتذبذبة على أرضه وخسر أمام برنتفورد 0-2.

وفي ست مباريات على أرضه هذا الموسم، فاز فريق غرب لندن مرة يتيمة على لوتون تاون المتواضع 3-0 في أغسطس الماضي. كما فاز مرة واحدة على ملعبه «ستامفورد بريدج» في آخر 13 مباراة في الدوري على مدى موسمين.

وعلق مدرب تشيلسي الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو على نتائج فريقه على أرضه بقوله «أنا لست سعيداً والأمر ينطبق على اللاعبين والنادي بأكمله في ما يتعلق بهذه السلسلة».

وتابع «يتعين علينا ان نكون اكثر استقراراً في المستوى ونشعر بالمسؤولية لتغيير هذه الدينامية».

وغاب عن صفوف تشيلسي صانع ألعابه الأرجنتيني الدولي انتسو فرنانديس وجناحه الاوكراني ميخايلو مودريك.

وتراجع تشيلسي مؤقتاً إلى المركز الحادي عشر، برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، فيما صعد برنتفورد إلى المركز العاشر.

وأصبح برنتفورد أول فريق في البريميرليغ يفوز في أول ثلاث مباريات له ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.