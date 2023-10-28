شكرا لقرائتكم خبر عن العين يستعيد مكانه المحبب.. وإنييستا يهدر ركلة جزاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أستعاد العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على فريق الإمارات 3-1 على استاد هزاع بن زايد في ختام الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وبعدما غاب عنها في مرحلة واحدة لصالح شباب الأهلي، عاد «الزعيم» إلى الصدارة مكانه المحبب دائماً.

ورفع العين رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن الوصل الثاني وشباب الأهلي الثالث.

نجح العين في هز الشباك مبكراً، إثر هجمة منظمة بلغت إريك جورجينوس، الذي قام برفعها داخل منطقة الجزاء، لتجد رأس لابا كودجو، الذي لم يتوان عن وضعها في الشباك، لكن فرحة العين بهذا الهدف لم تستمر طويلاً، إذ سرعان ما فقد الفريق أحد أوراقه الرابحة، حيث خرج اللاعب بندر الأحبابي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة، بعد تدخله القوي على لاعب الإمارات السنوسي الهادي، مما اضطر مدرب العين إلى إجراء تبديل تكتيكي، بدخول سعيد جمعة بدلاً من عمر أتزيلي، ليحافظ العين رغم النقص العددي على حضوره الهجومي النشط في نصف ملعب الإمارات، بل وزاد على ذلك بإحراز لاعبه إريك جورجينوس الهدف الثاني في الدقيقة 44، وهو الذي عكس شهية الفريق المفتوحة للفوز، ليعود لابا كودجو ويطل محرزاً الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 49، بعد صناعة أليخاندر روميرو، وبه انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم العين بثلاثة أهداف نظيفة.

وارتكب سعيد جمعة،خطأ كبد فريقه ركلة جزاء، إنبرى لها النجم الإسباني إنيستا بنجاح في الدقيقة 58، وهو الهدف الذي أشعل حماسة لاعبي الإمارات، الذين بذلوا بعد ذلك مجهودات وافرة سعياً لإحراز الهدف الثاني، لتعود صافرة الحكم وتحتسب ركلة جزاء ثانية للفريق،وعاد إنيستا لتنفيذها لكن حارس العين خالد عيسى كان لها بالمرصاد، ليحرم الفريق الضيف من تذليل الفارق مجدداً، وذلك في الدقيقة 73.