فيرستابن يسجل أسرع زمن في سباق فورمولا1

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أفضل زمن مساء الجمعة في كل من التجربتين الحرتين الأولى والثانية لسباق الجائزة الكبرى المكسيكي المقرر اليوم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وبعد أن حقق أفضل زمن في التجربة الحرة الأولى على مضمار «هيرمانوس رودريجيز» في مكسيكو سيتي، واصل فيرستابن، الذي أحرز 15 من 18 سباقا أقيم حتى الآن في بطولة العالم هذا الموسم، تفوقه في التجربة الحرة الثانية.

وحقق فيرستابن أفضل زمن للفة متفوقا على لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق 0,119 ثانية، وتلاهما تشارلز لوكلير سائق فيراري.

وأحرز المكسيكي سيرجيو بيريز خامس أفضل زمن بفارق 3. 0 ثانية خلف زميله فيرستابن، بينما احتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز السابع.

ويحمل فيرستابن، الذي حقق لقب بطولة العام للمرة الثالثة على التوالي مطلع هذا الشهر في سباق جائزة قطر الكبرى، الرقم القياسي من حيث الفوز بعدد سباقات فورمولا1، في موسم وحد، حيث حقق 15 انتصارا في عام 2022.

وكان فريق ريد بول هو الآخر حصد لقب بطولة العالم في فئة المصنعين للعام الثاني على التوالي.

وغاب سائقا ريد بول عن قمة منصة التتويج مرة واحدة خلال الـ18 سباقا التي أقيمت حتى الآن، عندما فاز كارلوس ساينز سائق فيراري بسباق جائزة سنغافورة الكبرى الشهر الماضي.