قائد السيتي يحذر من خطورة راشفورد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال قائد مانشستر سيتي، كايل ووكر، قبل لقاء القمة بين فريقه حامل اللقب وجاره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، إن مهاجم اليونايتد ماركوس راشفورد، لا يزال يشكل تهديدا كبيرا للخصوم، رغم تراجع مستواه خلال الموسم الحالي.

وتراجعت القدرات التهديفية لراشفورد (25 عاما) خلال الموسم الحالي، إذ هز الشباك مرتين فقط في 12 مباراة، لكن ووكر يعتقد رغم ذلك أن زميله في منتخب إنجلترا لا يزال يشكل تهديدا لا يستهان به على الخصوم.

وقدم راشفورد أداء مميزا في موسم 2022-2023، تضمن إحرازه 30 هدفا في جميع المنافسات وتوج بلقب أفضل لاعب في العام على مستوى فريقه.

وقال ووكر (33 عاما) للصحفيين قبل التوجه إلى ملعب أولد ترافورد: «أعتقد أن ماركوس أثبت طوال سنوات أن بوسعه التسبب في مشكلات لأي منافس، إن لم ينجح (المنافس) في التصدي له بكفاءة».

وتابع: «لقد لعب دورا مهما مع فريقه ومع منتخب إنجلترا منذ الصغر، بسبب ما يشكله من تهديد للخصوم، إنه يتمتع بقدرات عدة ونحن نعلم أنه قد يشكل تهديدا لنا مطلع الأسبوع».

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، ويتقدم بـ6 نقاط على جاره يونايتد الثامن في الترتيب. وسحقت كتيبة غوارديولا فريق يونايتد 6-3 في ملعب الاتحاد الموسم الماضي؛ لكنها خسرت في لقاء العودة 2-1.

كما فاز فريق المدرب بيب غوارديولا على يونايتد، بقيادة الهولندي إيريك تين هاغ بنهائي كأس إنجلترا في يونيو الماضي، قبل أن يفوز بثلاثية من الألقاب ويعادل إنجاز يونايتد الذي حققه في 1999.

وأضاف ووكر: «الموسم الماضي انتهى. خسرنا في أولد ترافورد، ونجحنا في الفوز بالثلاثية. في النهاية هذا ما يهم.. نريد الفوز بالمباراة بسبب ما يعنيه ذلك، ولأنها ستساعدنا في النهاية في سعينا للفوز بالدوري الممتاز من جديد. لا نريد التفكير فيما هو أبعد من ذلك».

وختم: «أدينا بعض المباريات الكبيرة في مواجهة يونايتد في السنوات الأخيرة، وتركيزنا ينصب على إمتاع جمهورنا مرة أخرى».