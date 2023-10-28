شكرا لقرائتكم خبر إنريكي يخشى قشرة الموز في مواجهة بريست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، رسائله المثيرة قبل مواجهة بريست، اليوم، في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي أمس «كل المباريات بمثابة قشرة الموز، لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، ولا فارق بين مواجهة في الدوري وأخرى في دوري الأبطال».

وأضاف المدرب الإسباني «مواجهة بريست ستكون صعبة لاعتبارات عديدة، فهو فريق شرس دفاعيا، لم يخسر على أرضه هذا الموسم، واللقاء سيقام الساعة الواحدة ظهرا، والمدرجات قريبة، فالملعب أشبه بالملاعب الإنجليزية».

وتابع «لكن لا مجال للأعذار، يجب أن نكون أفضل من المنافس في كل المباريات على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص وتسجيل الأهداف».

وتحدث المدير الفني لسان جيرمان عن الأخصائي النفسي في الجهاز الفني، ودوره في فوز الفريق على ميلان بثلاثية، في دوري أبطال أوروبا.

وقال «من الطبيعي في كرة القدم، عندما تتقدم بهدف أول، تكون أفضل معنويا، وعندما تستقبل هدفا قد تعاني وترتبك لخمس أو 10 دقائق أو حتى 20 دقيقة، فالأمر لا يرتبط بالعمل مع أخصائي نفسي في وكالة ناسا أو أي شخص آخر».

وأضاف إنريكي «أهمية الأخصائي النفسي في العمل مع اللاعب في أمور سرية وخاصة، وفي القرن الـ 21، أي شخص محترف لا يهتم بمتطلبات عمله وواجباته، سيفقد إمكانياته تدريجيا».

في سياق آخر، أشاد مدرب بي إس جي بالثنائي، فيتينيا ولي كانج إن، وامتلاكهما قدرات فنية وبدنية ومهارية مميزة، وإجادتهما اللعب في أكثر من مركز.