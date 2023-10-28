الامارات | ريال مدريد يعود من بعيد وبيلينغهام يضرب برشلونة بقدم من حديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد لفوز مثير على ملعب مضيفه برشلونة 2 -1 في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، التي جمعت بينهما اليوم السبت في المرحلة الـ11.

وتقدم الألماني الدولي إلكاي جوندوجان بهدف لبرشلونة في الدقيقة السادسة وأدرك نجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام التعادل للريال في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص بيلينغهام دور البطولة وخطف هدف الفوز للنادي الملكي.

ورفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وكان جيرونا فاز على ضيفه سيلتا فيجو 1 /صفر أمس الجمعة ليرفع رصيده 28 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الريال.