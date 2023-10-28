الامارات | كوريا الجنوبية تظفر بكأس "إسبيريتو سانتو" للسيدات في أبوظبي

وتوج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف الفائزين في البطولة التي اسدل الستار عليها اليوم السبت على أرض نادي ابوطبي للغولف.

محمد يوسف

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