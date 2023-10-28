تشكيل نانت لمباراة لانس..موقف مصطفى محمد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدير الفني لفريق نانت بيير أريستوي، تشكيل الفريق الكناري لمواجهة لانس في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.





وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي مصطفى محمد وفضل مدرب نانت إبقاءه على مقاعد البدلاء.



تشكيل نانت ضد لانس:



حراسة المرمى: لافونت

الدفاع: كوكو، كوميرت، كاستيلو، دوفرين

الوسط: ميرلين، موتوسامي، تشيرفيلا

الهجوم: موليت، سيمون، أبلين



موقف نانت ولانس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي:



يتواجد نانت في المركز السابع في الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يحتل لانس المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

