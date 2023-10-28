شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول مثير بين الاتحاد السكندرى والمقاولون ويشهد تسجيل 4 أهداف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول المثير بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل من الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم.

بدأ الشوط بإثارة ومتعة، حيث سجل المقاولون هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق أحمد علاء، ثم تعادل مابولولو لزعيم الثغر فى الدقيقة 8، بعدها نجح الاتحاد فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 21 عن طريق بواتينج، قبل أن يسجل محمود شبانة مدافع الاتحاد هدف التعادل لذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 27.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، عماد الدين بوبكر، أمادو نياص، أحمد فوزي، محمد سالم، محمد هاني تريكة، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمود شبانة، هشام صلاح، مابولولو، خالد الغندور، عمر الوحش، أحمد عادل ميسي، كريم الديب، مورو سليفو، بنجامين بواتنج، إسلام أبو سليمة.

هدف المقاولون الأول

هدف الاتحاد الأول

هدف تقدم الاتحاد

هدف تعادل المقاولون