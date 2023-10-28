شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين زد وسموحة فى الشوط الأول بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق زد مع نظيره سموحة سلبيا في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى Nile.

وتعرض أحمد عبد الحكم مدافع سموحة للطرد المباشر في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد إعاقته لشادى حسين مهاجم زد على حدود منطقة الجزاء.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل

ودخل زد المباراة بتشكيل مكون من من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر، مصطفي سعد ميسي، أحمد عاطف قطه، عبد الله مجدي.

خط الهجوم: مصطفي زيكو، شادي حسين.

يحتل فريق زد المركز الخامس فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما ولم يتعرض لأى هزيمة، سجل لاعبو زد 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

بينما يحتل سموحة المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 7 نقاط من أربع مباريات خاضها الفريق، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو الفريق السكندرى 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.