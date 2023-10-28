شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الأهلى الأخير فى جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم بجنوب أفريقيا باستاد لوفتوس، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز فى الثالثة عصر غدٍ بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا فى ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، الذي بدأ بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة صن داونز وحضره ممثلًا عن النادي كل من: الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.



اكرم



الاهلي



الدبيس



الشحات



الشناوي



تاو



ديانج



ربيعة



رضا



سراج وعدلي وبيبو



شوبير



صلاح محسن



طاهر ومعلول



عبد المنعم



عطية



كهربا



كولر



مران الاهلي



معلول



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نيدفيد



هاني