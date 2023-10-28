شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية العربية تدعم الأهلى قبل لقاء صن داونز والكوفية هدية مستشار سفارة فلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الجالية العربية، وفي مقدمتها العاملون بسفارة فلسطين في جنوب أفريقيا وأبناؤهم على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم اليوم على ملعب لوفتوس لدعم اللاعبين قبل مباراة صن داونز.

وقام أبناء المستشار بلال نجم مستشار سفارة فلسطين في جنوب أفريقيا، بإهداء المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بجنوب أفريقيا، الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي: "أبناء الجالية العربية وفي مقدمتهم أبناء الجالية الفلسطينية بجنوب أفريقيا يدعمون الأهلي في مرانه الختامي قبل مواجهة صنداونز".

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم بجنوب أفريقيا على استاد لوفتوس، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها الثالثة عصر غدٍ بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا، فى ذهاب الدور نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، الذي بدأ بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة صن داونز وحضره ممثلًا عن النادي كل من: الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.



الجالية العربية بجنوب افريقيا



سفير فلسطين بجنوب افريقيا يهدي سراج الكوفية الفلسطينية



الجالية العربية بجنوب افريقيا مع الشناوي