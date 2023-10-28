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ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا على برشلونة في الكلاسيكو الإسباني (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق ، فوزا قاتلا على حساب غريمه التقليدي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونتجويك"، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من .

 

سجل الألماني إلكاي جوندوجان هدف برشلونة بعد مرور 7 دقائق على بداية المباراة، بعدما استغل خطأ دفاعيا من ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، وسددها أرضية قوية فى الشباك.

 

وأحرز جود بيلينجهام هدف التعادل لصالح ريال مدريد فى الدقيقة 69 من الكلاسيكو، ثم أضاف اللاعب الإنجليزى الهدف الثانى في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

 

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، يليه جيرونا صاحب الوصافة برصيد 28 نقطة لكن فارق الأهداف لصالح الملكى، ثم برشلونة ثالثا برصيد 24 نقطة بعد مرور 11 جولة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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