شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يكتفي بالصناعة أمام الفيحاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لم يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في الجولة الـ11 من دوري روشن، لكنه لم يغب عن الصناعة عندما ساهم في تسجيل البرازيلي تاليسكا الهدف الأول لـ«العالمي» أمام مضيفه الفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي.

وفاز النصر بثلاثة أهداف لهدف ليصعد للمرة الأولى إلى المركز الثاني في الدوري برصيد 25 نقطة خلف غريمه الهلال المتصدر برصيد 29 نقطة،ما يفتح الباب أمام رحلة مثيرة من الضغط والمنافسة بين عملاقي الرياض على اللقب.

عجز النصر في الشوط الأول عن فك شفرة الدفاع الفيحاوية التي رسمها الكرواتي فوك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الأبيض وضياع فرصتين محققتين للنصر صدهما القائم من جانب عبد الرحمن غريب،وللفيحاء اضاع نواياكيمي فرصة من وضع الانفراد المباشر.

في الشوط الثاني تغيرت الأمور،واستطاع رونالدو صناعة الهدف الأول لتاليسكا الذي سدد يسارية في الدقيقة 50 لم يجد الصربي فلاديمير حارس الفيحاء عمل أي شيء لردها.

وعاد البرازيلي تاليسكا للتسجيل ثانية في الدقيقة 61 بفضل عرضية مواطنه اليكس، قبل أن يغادر الأول مصاباً بعد أن وضع فريقه في المقدمة 2-0.

وقلص الفيحاء الفارق في الدقيقة 66 بواسطة حسين الشويس، لكن تسديدة لا ترد في الدقيقة 74 سددها البرتغالي أوتافيو أعادت النصر للمقدمة بفارق هدفين حتى نهاية اللقاء.

وفي أبها حقق فريق أبها فوزاً مهماً على ضيفه الشباب 2-1 ليتحسن مركز الأول مركزاً واحداً بالصعود للمرتبة الـ15 برصيد 10 نقاط وبقي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

بجانب الأهداف الثلاثة شهدت المباراة طرد مدافع الشباب إياغو سانتوس،وسجل لأبها سعد بقير وكريتشيوفياك لاعب الشباب السابق في الدقيقتين 73 و82 وللشباب البديل فهد المولد في الدقيقة 76.