شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لهاري كين في الدوري الألماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ رقماً قياسياً بعد الثلاثية التي سجلها في شباك دارمشتات، السبت، في الجولة التاسعة للدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع كين رصيده إلى 11 هدفاً، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل هذا العدد من الأهداف في أول 9 جولات من المسابقة.

وسجل المهاجم، البالغ عمره 30 عاماً، 14 هدفاً في مختلف المسابقات مع بايرن بعد 13 مباراة.

وكان بايرن ميونخ قد أمطر شباك ضيفه دارمشتات بـ8 أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما بملعب أليانز أرينا في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

ولعب المهاجم الإنجليزي هاري كين دوراً رئيسياً في الانتصار، بعدما أسهم في 4 أهداف، سجل منها 3 بنفسه وصنع آخر.

ولأول مرة في تاريخه، يسجل الفريق البافاري 8 أهداف في الشوط الثاني من إحدى مبارياته في البوندسليجا، وفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصائيات.

كما أصبح بايرن أيضاً أول فريق في تاريخ المسابقة يصل إلى 34 هدفاً في أول 9 جولات بالموسم.

وانضم كين إلى بايرن بصفقة قياسية تجاوزت 100 مليون يورو مطلع الموسم الحالي قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.