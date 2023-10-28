شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يعبر بني ياس بخماسية تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصوير: محمد شعلان

حقق الشارقة فوزاً تاريخياً على بني ياس 5-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الشارقة، في ختام الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، ليتقدم الشارقة إلى المركز الرابع، برصيد 12 نقطة، ويصبح بني ياس بالمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

وسجل الشارقة أكبر فارق تسجيل في شباك بني ياس منذ عام 2001 حين فاز وقتها أيضاً 5-صفر في الأسبوع الثاني من موسم 2001-2002.

حسم الشارقة الشوط الأول أمام بني ياس بثلاثية نظيفة، سجل الأول تيغالي في الدقيقة 14، ليصل للهدف رقم 182 في دورينا، كما سجل 13 هدفاً في مرمى بني ياس بدوري المحترفين مع 3 فرق مختلفة.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف كايو لوكاس الهدف الثاني في الدقيقة 42، ليساهم كايو لوكاس في 9 من آخر 17 هدفاً للشارقة في مرمى بني ياس بدوري المحترفين بتسجيله لـ7 أهداف وصناعة هدفين.

وعزز موسى ماريجا بالهدف الثالث، وشهد ذات الشوط تدخل حكم تقنية الفيديو لإلغاء ركلتي جزاء؛ واحدة للشارقة وأخرى لبني ياس.

وأضاف محمد فراس بالعربي الهدف الرابع للشارقة في الدقيقة 58، علماً بأنه سجل أكبر عدد من أهدافه في دوري المحترفين ضد بني ياس 5 أهداف،منها أربعة أهداف عندما كان بصفوف عجمان.

وأكمل الشارقة تفوقه بهدف خامس سجله عثمان كامارا في الدقيقة 88.