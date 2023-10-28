شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين سعيد لاقتراب الشارقة من الصدارة.. ومدرب بني ياس يحدد سبب الخسارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تصوير: محمد شعلان

أعرب الروماني كوزمين مدرب الشارقة عن سعادته باستمرار فريقه في تحقيق الانتصارات آسيوياً ومحلياً،وذلك بعد تخطيه بني ياس 5-صفر السبت في ختام الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال كوزمين: الشارقة يبذل مجهوداً بدنياً وذهنياً كبيرين وفي هذه المباراة أستطاعنا ان نسجل من الفرص التي حصلنا عليها ،وعلينا ان لانتوقف لأنه لدينا مباريات مهمة مع الجزيرة وناساف خلال أيام قليلة ،ولشيء مفرح اننا اقتربنا من المنافسة على الصدارة( فارق 3 نقاط عن العين صاحب المركز الأول).

من جهته،قال مدرب بني ياس داركو ميلانيك: خسارة كبيرة لنا ويوم سيء للغاية والملفت ان الشارقة قدم مستوى عال وكبير ومميز وفرض سيطرته فهو يمتلك جودة كبيرة في اللاعبين ،ولكن بالأرقام تسديداتنا كانت أكثر وضربتنا الركنية كذلك ،ولكن ما الفائدة عندما نسمح للمنافس بفعل كل شيء في خط الهجوم ونفتح له كل المساحات للتحرك بكل أريحية وللأسف كنا نخسر الكرات بسهولة .