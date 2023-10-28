شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات للإمارات في رفع الأثقال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى لاعبو منتخب الإمارات الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال الإمارات 4 مــيدالــيات (فـضــــيتين وبرونــزيتين)، فـي نهاية اليوم الثالث من البطولتين العربية للمنتخبات والأندية الإفريقية التي تستضيفها القاهرة.

وتمكنت جوليا كاتو لاعبة نادي أبوظبي من الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية لوزن (64 كجم)، بينما حلت زميلتها باولا جارسيا في المركز الرابع في الوزن نفسه، وفي وزن (71 كجم) تمكنت هدى شكري من إضافة الميدالية الفضية الثانية للنادي، ونالت زميلتها مونسيرات فيلاسكيز الميدالية البرونزية في الوزن نفسه.

وعلى صعيد المنتخب الوطني حصلت مي المدني على برونزية النتر لوزن (71 كجم) في البطولة العربية، ولم يحالف التوفيق زميلتها في المنتخب فاطمة ناروئي التي جاءت في المركز الـ11 في وزن (64 كجم).

وشاركت الداني بني هاشم عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال التي تقود البعثة بجانب عبد الله الشامسي عضو مجلس الإدارة في مراسم تتويج صاحبات المراكز الثلاثة الأولى في عدد من الأوزان.

من جهته أكد خليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة بالنادي والمشرف على الفريق أن الحصاد حتى الآن مُرضٍ جداً قياساً على كون هذه المشاركة هي الأولى لـ«أبوظبي لرفع الأثقال» في البطولات الخارجية.