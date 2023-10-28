شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يكسر سلسلة الهزائم بفوز صعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

نجح الوحدة في تحقيق فوز مهم بتخطيه اتحاد كلباء 2-1 أعاده الى الطريق الصحيح بعد 3 هزائم على التوالي، اثنتان منها في الدوري وواحدة في كأس المحترفين ليتقدم «العنابي» من المركز العاشر إلى السادس برصيد 9 نقاط.

وفي المقابل توقفت انتصارات كلباء التي حضرت في الجولتين الأخيرتين وتلقى الخسارة الثالثة وتراجع«النمور» إلى المركز العاشر ب 7 نقاط.

وجاءت عودة الوحدة إلى الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث في المسابقة صعبة، في ظل سيناريو المباراة الذي شهد تقلبات عديدة خاصة في الشوط الثاني الذي بدأ بهدف التقدم عن طريق عمر خريبين ولم يستغل «العنابي» الهدف وطرد لاعب من كلباء ليتلقى ضربة باحتساب ركلة جزاء عليه لم تسجل بعد تألق الحارس محمد الشامسي ولكنه تلقى هدف التعادل في الدقيقة 68 ولم ينجح في تحقيق الفوز إلا عند الدقيقة 87 من ركلة جزاء وبعد طرد لاعب ثان من المنافس.

ولم يقدم الوحدة الأداء المنتظر منه رغم الفوز وفشل في استغلال ظروف كلباء الذي لعب منقوصاً منذ الدقيقة 52 ونجح في حصد النقاط بقفاز الحارس محمد الشامسي الذي منع بيسا من تسجيل ركلة الجزاء، كما تصدى لأكثر من ست محاولات قوية للمنافس.

ولم يستحق النمور الخسارة في ظل الأداء الرائع الذي قدمه الفريق وصموده القوي بعد إكماله المباراة بتسعة لاعبين وكان على الأقل يستحق نقطة إضافة إلى إشارة الخبراء من الحكام الى عدم احتساب الحكم الصربي ركلة جزاء لصالحه في الشوط الأول.