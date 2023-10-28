نيمار يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر قيمة سوقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر مهاجم الهلال البرازيلي نيمار دا سيلفا قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر قيمة سوقية في المملكة العربية السعودية، والتي استحوذ عليها البرازيليون، بحسب ما كشفه موقع «fanaticos». وبلغت قيمة البرازيلي نيمار دا سيلفا السوقية نحو 50 مليون يورو، يليه بالمركز الثاني لاعبا الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، وتبلغ القيمة السوقية لهما نحو 40 مليون يورو. واحتل المركز الثالث فابينهو، لاعب الاتحاد بقيمة سوقية بلغت 38 مليون يورو، ثم أوتافيو لاعب النصر (35 مليون يورو)، يليه غابري فيغا لاعب الأهلي، ومالكوم لاعب الهلال بقيمة سوقية بلغت 30 مليون يورو. ووقع لاعب الهلال الكسندر ميتروفيتش بالمركز التاسع بقيمة سوقية نحو 28 مليون يورو، كما جاء بالمركز الـ11 ساديو ماني لاعب النصر (25 مليون يورو)، وأيضا مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر بالمركز الـ15 بـ 20 (مليون يورو). وجاء كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأندرسون تاليسكا، لاعبا النصر، لويز فيليبي، كريم بنزيما، لاعبا الاتحاد، فيرمينو لاعب الأهلي في القائمة، حيث بلغت القيمة السوقية لهم نحو 15 مليون يورو.

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