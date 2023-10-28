شكرا لقرائتكم خبر نيوكاسل يستهدف نجوم روشن لتعويض غياب تونالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعويض غياب النجم الإيطالي ساندرو تونالي، الذي تعرض أخيرا لعقوبة الإيقاف لمدة 10 أشهر من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يتطلع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع أحد لاعبي خط الوسط في دوري روشن السعودي، وذلك بحسب ما أورده موقع «يورو سبورت» الرياضي، نقلا عن صحيفة «ميرور» البريطانية.

وأشارت الموقع الرياضي إلى نيوكاسل ينوي ضم لاعب وسط من دوري روشن، على سبيل الإعارة ليحل محل تونالي حتى نهاية فترة إيقافه، لافتا إلى أن متوسط ميدان الاتحاد، نغولو كانتي، من بين الأسماء المطروحة، وكذلك لاعب وسط الهلال، البرتغالي روبن نيفيز.

وأوضح التقرير «نيوكاسل مملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك أيضا 4 أندية في دوري روشن السعودي هي الاتحاد والنصر والهلال والأهلي.. على هذا النحو، يمكن لنيوكاسل أن يطلب من صندوق الاستثمارات التوقيع مع لاعب خط وسط على سبيل الإعارة لبقية الموسم من أحد الأندية الأربعة».

ووفقا لما ورد، فإنه بخلاف كانتي ونيفيز هناك أسماء أخرى مطروحة، على غرار لاعب وسط نادي النصر، مارسيلو بروزوفيتش، وزميله الإيفواري سيكو فوفانا، إضافة إلى ثنائي الأهلي، الإسباني غابرييل فيغا والإيفواري فرانك كيسي.

يشار إلى أن تونالي، صاحب الـ23 عاما، تعرض لعقوبة الإيقاف بعد مراهناته على مباريات كروية لفريقه السابق ميلان بين عامي 2020 و2023 على منصات غير قانونية.

وخلال الموسم الحالي 2023-24، خاض تونالي 8 مباريات مع نيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز هدفا، ويحتل فريقه حاليا المرتبة السادسة بالبطولة الإنجليزية برصيد 16 نقطة