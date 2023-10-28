شكرا لقرائتكم خبر تاليسكا يقود النصر للوصافة على حساب الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد محترف النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، فريقه إلى الفوز بنتيجة (1-3) على مضيفه الفيحاء، أمس ضمن الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

ومنح تاليسكا فريقه التقدم عبر تسديدة قوية عند الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ثم واصل اللاعب البرازيلي ثنائياته من كرة رأسية عند الدقيقة 61، وبعد 5 دقائق، قلص الفيحاء النتيجة بواسطة حسين الشويش، قبل أن يحرز البرتغالي أوتافيو ثالث الأهداف قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وتعتبر ثنائية تاليسكا أمام الفيحاء تأكيدا لحالة التألق التي يعيشها اللاعب مع «النصر» خلال الفترة الماضية، وذلك منذ عودته من الإصابة التي تسببت في غيابه عن مباريات الفريق بداية الموسم الحالي 2023-24.

وبعد تعافيه من الإصابة، هز تاليسكا الشباك خلال 7 مرات متتالية ببطولة دوري روشن.

ولا يوجد لاعب في الأندية السعودية هذا الموسم، يملك سلسلة مستمرة من إحراز الأهداف في كل المسابقات أكثر من تاليسكا، الذي تواصلت أهدافه على مدار 10 مباريات متتالية، بعد أن هز الشباك أيضا في بطولة دوري أبطال آسيا خلال 3 مباريات، إضافة لمواجهاته الـ7 بدوري روشن.

يذكر أن النصر بفوزه على الفيحاء، رفع رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة في المرتبة الثامنة.

إلى ذلك فاز فريق أبها على ضيفه الشباب بهدفين لهدف.

ورفع أبها رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز 15 فيما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.