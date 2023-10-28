أبرز أرقام مباراة الكلاسيكو بعد انتصار ريال مدريد على برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

كان البارسا متقدما على ريال مدريد نتيجةً وأداءا في الشوط الأول بهدف نظيف، قبل أن يقلب الملكي النتيجة، ويسجل هدفين عبر لاعبه المتألق جود بيلينجهام، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.



ونستعرض لكم بعض الإحصائيات لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:

استحوذ ريال مدريد على الكرة بنسبة 48% مقابل 52% لبرشلونة، نجح الملكي تسديد 13 كرة من ضمنهم 4 على المرمى فقط، مقابل 15 تسديدة للبارسا منهم 3 على المرمى.

تساوى الفريقين في في أعتراض تسديدات الآخر عبر لاعبيه بـ 5 مرات لكل منهما، فيما حصل البارسا على 6 ركلات ركنية مقابل 3 للملكي، ووقع الفريق الكتالوني في فخ التسلل مرة واحدة على عكس ريال مدريد الذي لم يقع في التسلل.

تحصل ريال مدريد وبرشلونة على 15 خطأ وتلقى البارسا بطاقتين صفراء مقابل واحدة للملكي أما رميات التماس كان النصيب الأكبر لبرشلونة الذي حصل على 22 مقابل 10.

حصل برشلونة على 5 ضربة مرمى، مقابل 8 للملكي ، وأضاف كلا الفريقين فرصة خطيرة مؤكدة للتسجيل، وأرتطدم قائم ريال مدريد مرتين عبر أقدام لاعبي البارسا، لوبيز وجافي.

سدد برشلونة داخل منقطة الجزاء 9 تسديدات مقابل 5 للملكي، بينما خارج الصندوق 6 للأول مقابل 8 لريال مدريد,

مرر ريال مدريد 504 تمريرة بدقة 89% مقابل 547 لبرشلونة بدقة 87%، وكانت التمريرات الطولية 48 للبارسا بدقة 58% مقابل 32 للملكي بدقة 47%.

قام لاعبو برشلونة بـ 14 كرة عرضية بدقة 14% مقابل 10 لريال مدريد بدقة 20%، وجاءت الالتحامات الناجحة للبارسا 46 مرة، مقابل 49 للملكي.

