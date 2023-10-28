الشارقة يكتسح بني ياس بخماسية نظيفة في الدوري الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح الشارقة نظيره بني ياس بخماسية نظيفة، في ختام الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين.



أحرز تيجالي لاعب الشارقة الهدف الأول في الدقيقة 14 قبل أن يضيف كايو لوكاس الهدف الثاني في الدقيقة 42، وحاول المالي موسى ماريجا تسجيل الهدف الثالث لصالح الشارقة قبل نهاية الشوط الأول.

قبل أن يضيف فراس بالعربي الهدف الثالث في الدقيقة 58، بعد مراوغة رائعة قبل أن يسدد الكرة في الشباك، قبل أن يضيف أبوموس هدف الفريق الرابع في الدقيقة 61، وأختتم عثمان كمارا مهرجان الأهداف بعد تسجيله الخامس في الدقيقة 88.

أرتفع رصيد الشارقة إلى 12 نقطة، ليصبح في المركز الرابع، وتوقف رصيد بني ياس عند 7 نقاط، ليظل في المركز الثامن.