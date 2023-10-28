الجالية المصرية بجنوب أفريقيا تدعم الأهلي قبل لقاء صن دوانز

ياسر رشاد - القاهرة - حرصوا الجالية العربية وفي مقدمتها العاملون بسفارة فلسطين في جنوب إفريقيا وأبناؤهم حرصوا على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم اليوم على ملعب لوفتوس لدعم اللاعبين قبل مباراة صن داونز.

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وقام أبناء المستشار بلال نجم مستشار سفارة فلسطين في جنوب إفريقيا بإهداء المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بجنوب إفريقيا، الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة صن داونز وحضره ممثلًا عن النادي كل من: الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.