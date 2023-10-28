زد يقع في فخ التعادل أمام سموحة في دوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بين زد وسموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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حصل لاعب سموحة أحمد حكم على البطاقة الحمراء بسبب عرقلة لاعب زد ، أجري أحمد سامي تغير بخروج عبد اللطيف بن قاصو ونزول حمدي علاء .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بين زد وسموحة على ستاد القاهرة .

واشعل الفريقان مجريات الشوط الثاني ونفذ الفريقان العديد من الكرات الهامة على المرمي ، حيث سجل مصطفي زيكو هدفًا ذاتيا لصالح زد في الدقيقة 60 .

وحصل سموحة على ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر اللقاء ، سددعمرو قلاوة الكرة لتسكن في شباك زد .

تشكيل زد أف سي لمباراة سموحة في دوري نايل

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد إسماعيل – مصطفى العش – علي جمال "لالا"

الوسط: مصطفى سعد - بيتر موتوموسي – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة".

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين

تشكيل سموحة الرسمي لمباراة زد

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين زد وسموحة بهدف لكل فريق على ستاد القاهرة الدولي .

ليرفع زد من رصيده عند النقطة 9 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ،بينما رفع سموحة رصيده عند النقطة 8 ليحتل المركز السابع.