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يوفنتوس وهيلاس فيرونا.. التعادل يسيطر على الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا الجارية الآن على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز وكان التعادل السلبي سيدًا للموقف.

بدأ فريق يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: فيديريكو جاتي – بريمير – روجاني.

الوسط: وياه – مكيني – لوكاتيلي – رابيو – كوستيتش.

الهجوم: فلاهوفيتش – مويس كين.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ٢٠ نقطة، بينما يأتي فريق هيلاس فيرونا في المركز السادس عشر برصيد ٨ نقاط.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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