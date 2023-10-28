اجتماع في الزمالك مع أوسوريو عقب الهزيمة مع إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الساعات المقبلة اجتماع بين مجلس إدارة نادي الزمالك والمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للحديث عن الأسباب التي جعلت الفريق يتعثر مبكرًا في بطولة الدوري، وما هي أفضل الحلول للتخلص من تلك الأزمة.

التعثرات تقلق إدارة الزمالك الجديدة

تعثر الزمالك في 3 مباريات من خمسة مواجهات خاضها الفارس الأبيض بمسابقة الدوري هذا الموسم من بينها هزيمة، واستقبلت شباكه 7 أهداف في مواجهات الدوري بعدما سجل 11 هدف.

تعادل الزمالك مع بيراميدز والمقاولون العرب وخسر من إنبي ليتلقى هزيمة مبكرة للغاية في صراع لقب الدوري، والذي كان السبب في تفكير الجهاز الإداري الجديد للقلعة البيضاء بعقد اجتماع مع المدرب الكولومبي أوسوريو لمناقشة بعض الأمور التي تخص الفريق وأسباب الخسارة الأخيرة.

إدارة الزمالك تبحث أسباب هبوط المستوى

تهد إدارة الزمالك الجديده من الاجتماع المقبل التأكيد على ضرورة تحقيق الانتصارات المستمرة ورفض سياسة السير على خط وترك الآخر، وبالرغم من النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بالصفقات وحاجته للدعم في عدة مراكز فإن إدارة حسين لبيب ترفض التسرع في الحكم عليه وترغب في منحه فرص أخرى قادمة.

ستبحث إدارة الزمالك بالفعل مع المدرب أوسوريو جميع المتطلبات وستعمل على توفير كا ما يصنع ويساعد في النجاح، وبالرغم من وجود أخطاء يقع فيها الجهاز الفني بقيادة الكولومبي سيكون هنا تشديد على تعديل تلك الأخطاء ومحاولة النقاش حولها للوصول لأفضل حل يقلل من تلك الأخطاء.

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي راحة يومين من التدريبات، على أن يعود يوم الأثنين المقبل لاستكمال الاستعداد لمواجهة نظيره فريق زد، والذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، وذلك يوم الجمعة المقبل.