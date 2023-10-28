صلاة الخسوف الحرم المكي بث مباشر للشيخ بندر بليلة السبت…

صلاة الخسوف بث مباشر الحرم المكي، تقام مساء اليوم السبت 13 ربيع الثاني 1445 صلاة خسوف القمر حيث يصادف اليوم خسوف للقمر جزئي في المملكة العربية السعودية، وذلك حيث يظهر القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة وذلك لاكتمال القمر بدراً لشهر ربيع الثاني 1445-2023.

ويبدأ الخسوف عند الساعة 10:35م بتوقيت السعودية ويصل الخسوف ذروته بنسبة 6% الساعة 11:14م ثم يبدأ ظل الأرض بالانجلاء عن سطح القمر حتى ينتهي الخسوف الساعة 11:52م.

وقد أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين عن إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 عند الساعة 10:45 مساء بتوقيت السعودية، ويئم المسلمين في المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة، أما المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب.

صلاة الخسوف الحرم المكي بث مباشر

ستقام صلاة الخسوف في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد والجوامع في جميع مناطق المملكة بإقامة ⁧‫صلاة الخسوف‬⁩ عند مشاهدة خسوف القمر مساء اليوم.