أول تحرك رسمي من برشلونة تجاه الاهانات العنصرية في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، مساء السبت، وذلك للتعقيب على الاهانات العنصرية التي صدرت من جماهيره في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وتلقى برشلونة الهزيمة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، اليوم السبت، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، لحساب منافسات الجولة 11 لمسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة الكلاسيكو بعض الهتافات العنصرية من جماهير النادي الكتالوني ضد لاعبي نادي ريال مدريد في المباراة التي خسرها البارسا.

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ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) تويتر سابقًا، جاء كالأتي:

“سيدافع نادي برشلونة دائمًا عن قيم كرة القدم والرياضة مثل احترام الخصم، وسنقوم بالتحقيق في أي إهانة عنصرية قد تكون حدثت بعد ظهر هذا اليوم خلال المباراة ضد ريال مدريد”.

وتوقف رصيد نادي برشلونة عند 24 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، فيما اعتلى ريال مدريد صدارة المسابقة برصيد 28 نقطة.