بعد إسقاط برشلونة.. ماذا فعل أنشيلوتي في 250 مباراة مع ريال مدريد؟

وصل كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، لمباراته رقم 250 مع الفريق الملكي وذلك أمام برشلونة في مباراة الكلاسيكو الإسباني اليوم.

وقاد المدرب الإيطالي ريال مدريد للفوز على برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “مونتجويك”، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وحقق أنشيلوتى على مدار 250 مباراة كمدرب للريال، 180 فوزًا و32 تعادلًا و38 هزيمة، ليصبح ثالث أكثر المدربين مشاركة في تاريخ النادي بعد ميجيل مونيوز (605) وزيدان ( 263) مباراة.

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وقاد المدرب الإيطالى، ريال مدريد نحو التتويج بعشرة ألقاب كالتالى: دوري أبطال أوروبا (2)، كأس العالم للأندية (2)، كأس السوبر الأوروبي (2)، 1 ليجا، 2 كأس الملك، 1 كأس السوبر الإسباني.

وتقسم مباريات أنشيلوتى مع ريال مدريد على البطولات كالتالى:

الليجا (163)، دوري أبطال أوروبا (53)، كأس الملك (22)، كأس السوبر الإسباني (6)، كأس العالم للأندية (4) وكأس السوبر الأوروبي (2).

استعاد فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالموسم الجارى 2023-2024، بعدما رفع رصيده لـ28 نقطة عقب فوزه على برشلونة.