نجم منتخب الجزائر يحتفل بالثنائية في الدوري القطري بعلم فلسطين

احتفل ياسين براهيمي نجم منتخب الجزائر ونادي الغرافة، بتسجيله هدفين في مرمى الريان في الدوري القطري، بعلم فلسطين؛ لإعلان تضامنه ومساندته بعد الأحداث الأخيرة.

وسجل الدولي الجزائري براهيمي هدفين في فوز الغرافة القطري برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراتهم اليوم السبت، في إطار منافسات الموسم الجاري من الدوري.

وتقدم لاعبو الريان بهدفين في انطلاقة المباراة، وسجل الجزائري براهيمي ثنائية في الدقيقتين 44 و61، ليتقدم لأول مرة للغرافة في المباراة بعد هدف بولي في الدقيقة الـ 50.

وبعد تسجيله الهدف، اندفع الدولي الجزائري إلى المدرجات، وطلب منهم علم فلسطين، والتي كانت ترفعه الجماهير أثناء المباراة، لإعلان تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

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وبعد الفوز وبهذه النتيجة، رفع نادي الغرافة رصيده إلى 16 نقطة، ليقفز متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري القطري للمحترفين، بفارق نقطة واحدة عن الريان.

وخاض براهيمي منافسة صعبة اليوم كقائد لفريق الغرافة، أمام الدولي المغربي أشرف بن شرقي محترف نادي الريان، والذي سجل الهدف الثاني لفريقه.