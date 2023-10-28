الشباب يصدر بيانًا ناريًا بخصوص الأخطاء التحكيمية في الدوري السعودي

أصدر نادي الشباب السعودي بيانا رسميا لإبداء غضبه تجاه الأخطاء التحكيمية التي تشهدها مباريات الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023 – 2024.

وجاء نص بيان نادي الشباب السعودي كالآتي:

“تعرب إدارة نادي الشباب عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين ، مؤخرا، ومنها ما تعرض له الفريق من أخطاء واضحة في مواجهة اليوم أمام فريق أبها من قبل حكم المباراة محمد الهويش وطاقمه والتي ساهمت بشكل كبير في التأثير

على نتيجة المباراة. وعلى الرغم من توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، إلا أننا نلاحظ المزيد من الأخطاء المؤثرة التي أثرت على وضع الفريق.

وعليه تعلن إدارة النادي عزمها الإستعانة بطواقم تحكيم أجنبية في جميع المواجهات المقبلة للفريق سواء التي تلعب على أرضه أو خارجه، وذلك وفق اللوائح والأنظمة.

وتؤكد الإدارة على ثقتها في نجوم الفريق وتمكنهم من تجاوز، العوائق وتحقيق تطلعات الجماهير”.