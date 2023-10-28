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تاريخ مواجهات جوارديولا أمام تين هاج قبل ديربي مانشستر

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بيب جوارديولا - إريك تين هاج - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

بيب جوارديولا - إريك تين هاج - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد، والصدام المرتقب بين الإسباني بيب جوارديولا مدرب الأول، والهولندي تين هاج مدرب اليونايتد.

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد الويايتد في تمام الخامسة والنصف عصرًا، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من .

وفيما يلي تاريخ مواجهات الإسباني بيب جوارديولا أمام إيريك تين هاج قبل الصدام المقرر بينهما غدًا، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز…

خاض الثنائي ثلاث مواجهات نارية بينهما في تاريخ مواجهاتهم، في إطار منافسات المسابقات الإنجليزية بس، لم يسبق لهم التواجه في بطولة خارجية.

حقق بيب جوارديولا الفوز في مباراتين أمام مانشستر يونايتد، ومنها تلك التي شهدت تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، بعد التفوق بهدفين لهدف

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وعلى الجانب الآخر، حقق تين هاج الفوز في مباراة وحيدة، والتي جمعته بغريمه في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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