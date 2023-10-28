تشافي: كنا نستحق الفوز في الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أكد تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 2-1، أن البارسا كان يستحق الفوز في الكلاسيكو لكن ضياع الفرص أدى إلى الهزيمة.

وقال تشافي: "نحن لعبنا مباراة من أجل الفوز لكننا خسرنا، إنها نتيجة سيئة على الرغم من أنني أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ونستحق الفوز، ولم نخسر بسبب الحكم".

وأضاف: "نحتاج إلى 5 أو 6 فرص لتسجيل هدف واحد بينما ريال مدريد سجل هدفين في فرصتين، لكن هذا ما يحدث عندما تهدر الفرص ضد ريال مدريد".

واختتم تشافي هيرنانديز: "هدف برشلونة دائما هو الفوز بالدوري، ولم ينتهي الأمر ولا يزال هناك الكثير في الموسم لنقدمه".