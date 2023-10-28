الدوري الإنجليزي.. ويلسون يقود نيوكاسل للتعادل مع ولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ولفرهامبتون التي أقيمت في تمام الساعة الـ 6.30 مساء اليوم السبت.

وتعادل فريق نيوكاسل مع منافسه ولفرهامبتون بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو.

سجل هدف نيوكاسل الأول، كالوم ويلسون في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ولفرهامبتون الأول، ماريو ليمينا في الدقيقة 36 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف نيوكاسل الثاني، كالوم ويلسون في الدقيقة 45+4 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ولفرهامبتون الثاني، هوانج هي تشان في الدقيقة 71 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده لـ 17 نقطة في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل ولفرهامبتون المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.