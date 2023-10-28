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زد يتعادل مع سموحة.. والاتحاد السكندري يفوز على المقاولون في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم ثلاثة مباريات في الجولة الخامسة من بطولة الممتاز، حيث التقى الجونة نظيره فاركو، ولعب زد مع سموحة، وواجه الاتحاد السكندري المقاولون العرب.

نتائج مباريات الجولة الخامسة:

الجونة يفوز على فاركو

في المباراة الأولى حقق فريق الجونة الفوز على فاركو، بهدف دون رد، خلال المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب حرس الحدود.

أحرز هدف اللقاء الوحيد المغربي أحمد بلحاج في الدقيقة 19 من زمن المباراة.

زد يتعادل مع سموحة

وفي المباراة الثانية تعادل فريق زد مع سموحة بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

تقدم فريق زد في البداية عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 60، وتعادل عمرو قلاوة لسموحة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

الاتحاد السكندري يفوز على المقاولون

وفي آخر المباريات حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أحرز أحمد علاء الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة الثالثة وتعادل مابولولو الاتحاد في الدقيقة الثامنة وأحرز الفريق السكندري الهدف الثاني عن طريق بواتينج في الدقيقة 21.

وتعادل فريق المقاولون في الدقيقة 27، ونجح إسلام أبو سليمة في إحراز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 87.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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